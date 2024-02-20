تكثيف أعمال المتابعة و المرور على المنشئات الصحية بالإسكندرية

للاطمئنان على سير العمل

طالبت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مديري الادارات الفنية و الادارية، بتكثيف أعمال المتابعة و المرور على المنشآت الصحية؛ للاطمئنان على سير العمل و تقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين و اتخاذ الاجراءت التصحيحية اللازمة من اجل تقديم الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة.



وأكدت ندا على ضرورة التيسير على المواطنين في تلقي الخدمات المختلفة والاهتمام بالتعريف بجميع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان وأماكن تقديمها.



جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية اليوم مع مديري الادارات بديوان مديرية الشئون الصحية.



وأشارت وكيل وزارة الصحة لأسبوع الحوكمة و الذي حددته الوزارة؛ ليكون في الاسبوع الثالث من شهر فبراير وضرورة حضور العاملين للندوات التعريفية الخاصة بتعزيز ثقافة الحوكمة والتعريف بمفاهيمها الأساسية سواء عن طريق الحضور الفعلي او الاون لاين.