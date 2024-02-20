استعدادًا لشهر رمضان.. الإسكندرية تنفذ حملة نظافة للمساجد

تحت شعار ( كلنا جنود في خدمة بيوت الله )

بدأت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فاعليات حملة تنظيف واعداد المساجد لاستقبال شهر رمضان المعظم من مسجدي سيدي ياقوت العرش و الإمام البوصيري، تحت شعار ( كلنا جنود في خدمة بيوت الله )، برعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف.

جاء ذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ سلامه عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وفضيلة الشيخ هاشم الفقى مدير المتابعة، وفضيلة الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، وفضيلة الشيخ ماهر عبد الجواد مدير الإدارات، و التى تم تعميم فاعلياتها، على جميع مساجد الإسكندرية لتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لحماية بيوت الله عزوجل والحفاظ عليها من الأمطار وتفقد اسطحها بشكل دوري لازالة اي تراكمات للمياه حفاظا على بيوت الله عزوجل، وما يجدر الإشارة له ان محافظة الإسكندرية معروفة بالطقس المتقلب و تتعرض لأمطار غزيرة طوال فصل الشتاء.

يأتى ذلك في إطار خدمة بيوت الله عز وجل وحرص وزارة الأوقاف على تهيأتها على أفضل وجه؛ لاستقبال ضيوف الرحمن، فالمساجد لابد أن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون، حيث يقول الحق سبحانه: ( فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ).



وأكد وكيل الوزارة، أن المديرية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ تعليمات معالي أ.د محمد مختار جمعة وزير الاوقاف لزيادة أعمال تنظيف وتطهير واعداد المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك مؤكدا اننا جميعا جنود في خدمة بيوت الله عز وجل وان خدمتها شرف عظيم لنا ووسام على صدورنا