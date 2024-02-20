السبت.. مناقشة «أبحث عنك» أحدث مؤلفات الكاتب د. سراج الدين ياسين

يحتفل الكاتب د. سراج الدين ياسين، نجل المناضل الوفدي ياسين سراج الدين نائب البرلمان وشقيق مؤسس الوفد الجديد فؤاد سراج الدين ، بتوقيع مجموعته القصصية الأولى بعنوان "أبحثُ عنكِ"، في السادسة مساء السبت المقبل في مكتبة بيبليوتيك (Bibliotech) بمدينة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، يناقش المجموعة القصصية الناقد الأدبي مصطفى عبدالله والكاتبة الصحفية زينب عبدالرازق، وخلال الاحتفال يتحدث د.سراج عن مسيرته الأدبية وتجربته في كتابة هذه المجموعة القصصية الجديدة التي تجمع بين الجمال اللغوي والعمق الفكري.

ويذكر أن الدكتور سراج الدين ياسين هو كاتب مصري واعد، تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة قسم إدارة الأعمال والتسويق الدولي.

ثم حصل على ماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة فيكتوريا بسويسرا.

صدر كتابه الأول (دراسة تطبيقية حول سلوك المُستهلك و صناعة السيارات في مصر) عن دار مصر العربية في عام 2014.

وفى عام 2016، صدر له كتاب (أساسيات التسويق الحديث) عن دار مصر العربية و عُرض في العديد من المعارض دولية. و في نفس العام صدر ديوانه الشعرى الأول (امرأة واحدة لا تكفى) عن دار أطلس الذى لاقى نجاح وإقبال كبير.

وصدرت له رواية ( النمر ) في 2017 عن دار العين التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة نجيب محفوظ للرواية عام 2018 وشاركت بالعديد من المعارض الدولية والمحافل الثقافية والأدبية الكُبرى.

هو مؤسس و رئيس مجلس إدارة شركة دولية للأبحاث الاستشارية والتسويقية.

عضو الغرفة الأمريكية التجارية.

عضو مجلس إدارة مجموعة مدارس دولية.

عضو اتحاد كتاب مصر .



