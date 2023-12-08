الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

«بتتذكري» يحصد جائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان البحر الأحمر

فيلم بتتذكري
فيلم بتتذكري

حصد الفيلم اللبناني المصري الفرنسي المشترك «بتتذكري» على جائزة اليسر الذهبي كأفضل فيلم روائي قصير في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بنسخته الثالثة.

ةتسلمت الجائزة مؤلفة ومخرجة الفيلم داليا نمليش، حيث يعد إنجازًا كبيرًا للفيلم لعرضه العالمي الأول في  المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان البحر الاحمر السينمائي، وهو الفيلم تأليف وإخراج اللبنانية داليا نمليش.

فيلم بتتذكري

وأعربت  داليا نمليش، عن سعادتها بالجائزة، قائلة: "شكرًا للمنتجين وجدي وجدتي لأنهم مصدر الهامي للفيلم، مضيفة: أنه في ظل ما يحدث عالميًا فعلى السينمائيين أن يحلموا بتغيير العالم وجعله وأفضل وهو ما يجب أن يعمل عليه كل من يعمل في هذه الصناعة والا يتوقفوا عنه ابداً.

داليا نمليش

أبطال وقصة فيلك بتتذكري

والفيلم من إنتاج الفرنسية مارين فايان من خلال شركتها ديوبيريز فيلمز Dewberries Films، والمنتج المصري محمد تيمور من خلال شركته كايوس فيلمز Chaos Films، ويلعب بطولته النجوم سيهام حداد و زافين باركليني و ايتيان عيال وتمارا خوري ودانا ميخائيل.

 

وتدور أحداثه في إطار انساني بين زوجين عجوزين بعد إصابة الزوج بمرض الألزهايمر ورحلة بين الماضي والحاضر في عقل كل منهما.

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