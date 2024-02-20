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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل الجونة لمباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري

علاء عبدالعال
علاء عبدالعال

أعلن علاء عبدالعال المدير الفني للجونة عن تشكيل فريقه أمام سيراميكا كليوباترا الذي يبدأ بعد قليل على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمباراة الجونة

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علاء عبدالعال: الجونة قدم مباراة كبيرة أمام المصري وركلة الجزاء غير صحيحة


تشكيل الجونة لمباراة سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

في خط الدفاع: أحمد عبدالرسول – أحمد حسام – كمال أبو الفتوح – عبدالله هاشم عبادي.

في خط الوسط: إيمانويل لاكي – رضا صلاح – محمد الصباحي.

في خط الهجوم: أيمن موكا – سيف شيكا – أرناود.

يجلس على مقاعد البدلاء: مسعود – شتا – أليو جاتا – نبيل – نور السيد – أشرف مجدي – فرانك إيتوجا – حسام إيفونا – مازن ياسر.

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