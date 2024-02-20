الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمباراة الجونة

الرمادي
الرمادي

كشف الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة  أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة في مباراة الجولة   ال 13 من الدوري العام.

txt

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - خالد صبحي - أحمد هاني.

في خط الوسط: محمد توني  - محمد إبراهيم- أحمد القندوسي - صامويل أمادي- صديق ايجولا.

في خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - سعد سمير - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - ابراهيم محمد - احمد بلحاج - علاء شعبان - يوسف بعرور - مروان عثمان.

مواد متعلقة

اليوم.. المصري يسعي لتصحيح المسار أمام بلدية المحلة.. سيراميكا يخشى مفاجآت الجونة في الدوري

مدرب الإسماعيلي: توقيت الفوز على سيراميكا كان مهما..والصفقات ستضيف لنا
الجريدة الورقية