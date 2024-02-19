أستاذ علاقات: المذكرة المصرية تجعل محكمة العدل الدولية تتحرك بشكل أسرع وتصدر بياناتها

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن تقديم مصر لمذكرة في محكمة العدل الدولية ضد انتهاكات اسرائيل جاءت بالتنسيق مع مع جنوب إفريقيا مما يعكس حالة من التكامل المصري العربي الإفريقي، وهو تحرك فعلي على أرض الواقع وليس مجرد استنكار وإدانة.

وقال “عاشور” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، إن التحرك العربي الإفريقي حدث في جبهة واحدة ضد الممارسات الصهيونية وممارسات إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل في فلسطين، لها انعكاسات واسعة على مستويات مختلفة، بحيث أن مصر دولة مجاورة لإسرائيل وقطاع غزة، ما يؤثر علي تهديد السلم والأمن.

وواصل عاشور أن للمذكرة تأثيرا كبيرا، ما يؤثر على سمعة إسرائيل على الصعيد الدولي، وأيضًا المذكرة المصرية لها تأثير كبير عن جنوب أفريقيا حيث أنها ليست متصلة جغرافيا بإسرائيل، وبالتالي ربما تضعف اتهاماتها لإسرائيل، لكن مصر دولة مجاورة وأمنها القومي يتأثر بما يحدث حولها بما يجعل محكمة العدل الدولية تتحرك بشكل أسرع وتصدر بياناتها.