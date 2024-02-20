تنطلق اليوم الثلاثاء 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من عمر المسابقة.

يواجه سيراميكا كليوباترا، الجونة، فيما يلتقي المصري البورسعيدي مع بلدية المحلة، بينما يواجه الداخلية، فاركو.

تبدأ مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة في الساعة الرابعة مساءً قبل أن تبدأ مباراتين في نفس التوقيت في الساعة السابعة بين المصري وبلدية المحلة وفاركو ضد الداخلية.

يتواجد المصري البورسعيدي في المركز السابع برصيد 12 نقطة بعد خوضه 10 مباريات، فيما يقع بلدية المحلة في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة من 11 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعد خوض عشر مباريات، بينما يتواجد الجونة عاشرا بنفس عدد النقاط من 10 مباريات.

أما فاركو يتذيل المركز الأخير برصيد خمس نقاط من عشر مباريات يأتي بعده الداخلية برصيد 7 نقاط من 11 مباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم