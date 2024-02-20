الثلاثاء 20 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الدوري المصري
الدوري المصري

تنطلق اليوم الثلاثاء 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من عمر المسابقة.

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اليوم.. المصري يسعي لتصحيح المسار أمام بلدية المحلة.. سيراميكا يخشى مفاجآت الجونة في الدوري

يواجه سيراميكا كليوباترا، الجونة، فيما يلتقي المصري البورسعيدي مع بلدية المحلة، بينما يواجه الداخلية، فاركو.

تبدأ مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة في الساعة الرابعة مساءً قبل أن تبدأ مباراتين في نفس التوقيت في الساعة السابعة بين المصري وبلدية المحلة وفاركو ضد الداخلية.

يتواجد المصري البورسعيدي في المركز السابع برصيد 12 نقطة بعد خوضه 10 مباريات، فيما يقع بلدية المحلة في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة من 11 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعد خوض عشر مباريات، بينما يتواجد الجونة عاشرا بنفس عدد النقاط من 10 مباريات.

أما فاركو يتذيل المركز الأخير برصيد خمس نقاط من عشر مباريات يأتي بعده الداخلية برصيد 7 نقاط من 11 مباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

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اليوم.. المصري يسعي لتصحيح المسار أمام بلدية المحلة.. سيراميكا يخشى مفاجآت الجونة في الدوري
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