ننشر أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بالشيخ زويد بشمال سيناء
اعتمد اللواء دكتور محمد عبدالفضل شوشة محافظ شمال سيناء، اسماء المزارعين الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 20/2/2024 إلي 5/3/2024 وبيان الكشوف كالآتي :
مركز الشيخ زويد ( الجورة ) عدد المزارعين (17) مزارع
تبدأ باسم / خليل سليمان ذبيان ابو زماط
وتنتهي باسم / محمد سليم سلامة سلمان
مركز الشيخ زويد ( أبو الفيتة ) عدد المزارعين (3) مزارع
تبدأ باسم / عمر سليمان احمد الكوز
وتنتهي باسم / يوسف اقيطفان بريك عيد
مركز الشيخ زويد ( الشلاق ) عدد المزارعين (7) مزارع
تبدأ باسم / عاطف سالم بريك عيد
وتنتهي باسم / سليمان حماد سلامة اصبيح
مركز الشيخ زويد ( الخروبة ) عدد المزارعين (18) مزارع
تبدأ باسم / احمد محمد سلمي سلامة
وتنتهي باسم / نبيل سليمان سلمي سويلم
وقال محافظ شمال سيناء أن هناك توجيهات لوكيل وزارة الزراعة بحل كافة مشاكل المزارعين وتزليل كافة العقبات فى جميع القرى والتوابع بمحافظة شمال سيناء