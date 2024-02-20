"الأندلس في ذاكرة الفن" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

ثقافة الفيوم تناقش كتاب "نايات وطبول" حول صراع الأندلس

وفي هذا السياق، شهدت مكتبة مطرطارس مناقشة كتاب "نايات وطبول" تأليف حسن عصام الدين، استهل محمد محمود صالح حديثه عن صراع الأسبان مع أمراء وملوك الأندلس في عصر ملوك الطوائف وعن صراع أمراء الأندلس فيما بينهم، موضحا شخصيات الكتاب ودورها في الأحداث مثل يوسف بن تاشفين والمعتمد بن عباد ملك إشبيلية وذي النون ملك طليطلة.

وأشار أيضا إلى الصراع بين ملوك الطوائف، وحول عنوان الكتاب أوضح "صالح" أن الأحداث في الأندلس كانت في أسوء حال، وعبر الكاتب عنها بالنايات، والناي دلالة علي الحزن، وفي الجانب الآخر جيوش تقف في انتظار لحظة دخول الأندلس وكانت طبول الحرب لا تتوقف، فيما أشار محمد نادي مدير المكتبة إلى نبذة عن تاريخ الأندلس خاصة في زمن الرواية، ومن جانبه، تحدث الشاعر محمد الكعباوي عضو الصالون الثقافي لمكتبة مطرطارس، عن أبرز شعراء تلك الفترة ومنهم؛ ابن زيدون، واختتم حديثه ببعض أبيات الشعر لابن زيدون.

وتحت عنوان "الأندلس في ذاكرة الفن" أقيمت ندوة ثقافية بمكتبة مطرطارس، شارك فيها كلا من الشاعر والمخرج محمد الكعباوي والمخرج عيد عثمان، تحدث فيها "الكعباوي" عن أهم الأعمال الفنية العربية التي تناولت الأندلس ومنها؛ مسلسل "الطارق" و"رياح الشرق" و"الثلاثية الأندلسية" للمخرج حاتم علي. وعرض "عثمان" أهم المشاهد من بعض الأعمال الفنية معلقا عليها مثل مسلسل "الطارق" والذي يتناول قصة طارق بن زياد فاتح الأندلس، ثم تحدث عن الثلاثية الأندلسية للمخرج حاتم علي، واختتم حديثه بأن للتاريخ سردان سرد التأليف والتعميق بين الكتب، وسرد المشاهدة وهي الأكثر انتشارا مثل المسلسلات والأفلام، والأفلام الوثائقية.

تأتي اللقاءات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، والتي يتم تنفيذها ببيوت الثقافة والمكتبات الفرعية بقرى ومراكز الفيوم.