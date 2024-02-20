ممثل السعودية: سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية يخالف المواثيق الدولية

قال ممثل المملكة العربية السعودية في محكمة العدل الدولية، زياد بن معاشي العطية، في اليوم الثاني من الجلسة، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وأضاف السفير السعودي أنه لا توجد أي مواثيق في المحكمة تدافع عن تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وتابع: “لا يوجد أي من المعاهدات أو المواثيق المعروضة أمام المحكمة تحمي سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أن إسرائيل نفسها لا تسعى لحماية نفسها وسياساتها”، مردفًا: "الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني مستمر منذ 50 عاما وترتبت عليه أسوأ العواقب".

وكانت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قد عقدت اليوم الثاني من جلسات الاستماع حول التبعات القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وتعد جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية جزء من عملية تستغرق أسبوعاً كاملاً يقدم فيها ممثلو 52 دولة مرافعات شفوية حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.