خبير: جلسات الاستماع داخل المحكمة الدولية لها تأثير على إسرائيل

أكد الدكتور أسامة السعيد، الخبير في الشؤون الدولية، أن المحكمة الدولية تعتبر أعلي جهة قضائية في العالم، وفي حالة أنها تقر عدم شرعية هذا الاحتلال سيكون فارق وفي ضوء القانون الدولي، لأن القانون الدولي ينص على أن أي احتلال للأرض بعد عمل عسكري غير مشروع هو يعتبر احتلالا باطلا ويجب إنهاؤه بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وحرب 67 كانت هجوما غير مبرر وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يعترف بالحروب الاستباقية.

وتابع “السعيد” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن جلسات الاستماع داخل المحكمة الدولية لها تأثير علي إسرائيل حيث تمثل ضغط وإحراج لها إمام المجتمع الدولي، حتى وأن كان وأي المحكمة استشارى خاصة في هذا التوقيت التى تمارس فيه حكومة الاحتلال جريمة بحق الشعب الفلسطيني وتنفذ مخطط الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية سيكون في الدعوة مختلف تمامًا عن ما قدمته جنوب أفريقيا، وايضًا سيشكل ضغطا كبيرا وستمثل صفحة مختلفة عما معهود من قبل من محاكمات لإسرائيل التي لم تخضع يوما لهذه المحاكمات ولا تعترف يوما بالمحاكمات والقضاء الدولي لإجبارها الخضوع للشرعية الدولية.

سرايا القدس تستهدف تجمعات لجنود الاحتلال في منطقة نتساريم





وفي سياق متصل، استهدفت المقاومة الفلسطينية “سرايا القدس” تجمعات لجنود الاحتلال في محور التقدم "نتساريم" شمال شرق المنطقة الوسطى.

وقالت سرايا القدس في بيان لها: قصفنا تجمعات لجنود العدو في محور التقدم "نتساريم" شمال شرق المنطقة الوسطى برشقة صاروخية من نوع (107).

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن قواتها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل غربي مدينة خانيونس.

وقالت "القسام" في بيان على "تلغرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً تحصنت داخل منزل بقذيفة "RPG" مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد".

وتابع البيان: "أكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأضافت " القسام": "أكد مجاهدونا قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".