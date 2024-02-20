عاجل
بسبب أمريكا.. مجلس الأمن يصوت برفض مشروع وقف إطلاق النار في غزة تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى ريو دي جانيرو
الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية: دمروا التشكيلات الأوكرانية على اتجاه جنوب دونيتسك

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن أن الجنود الروس دمروا التشكيلات الأوكرانية على اتجاه جنوب دونيتسك وأحبطوا هجوما مضادا، وبلغت خسائر العدو 190 جنديا.

وأوضحت الوزارة في بيانها: "في اتجاه جنوب دونيتسك، نفذّت وحدات من مجموعة "فوستوك" قصفا ناريا لتشكيل لواء الدفاع الجوي 108 في لوغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه".

وتم إحباط الهجوم المضاد للمجموعة الهجومية للواء الميكانيكي 58 للقوات المسلحة الأوكرانية في شيفتشينكو في مقاطعة زابوروجيه.

وأشارت الدفاع إلى أن "خسائر العدو بلغت 190 جنديا ودبابة وأربع مركبات".

مواد متعلقة

الدفاع الروسية: تحييد المئات من العسكريين الأوكرانيين خلال 24 ساعة

الدفاع الروسية تعلن مقتل 350 جنديًا أوكرانيًا خلال يوم

الدفاع الروسية: إحباط هجوم مسيرة أوكرانية على سفن مدنية

الدفاع الروسية: القوات الجوية تسقط 19 طائرة مسيرة أوكرانية

الدفاع الروسية تعلن تأمين التناوب الآمن لمراقبي الوكالة الذرية في محطة زابوروجيه
الجريدة الورقية