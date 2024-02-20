البحر الأحمر تناقش استعدادات حفل اختيار الأم المثالية لعام 2024

عقد مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، الاجتماع التنسيقي الثاني للجنة اختيار الأم المثالية لعام 2024 على مستوى المحافظة؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لحفل إختيار الأم المثالية، وما يتضمنه الحفل من فقرات ومقترح تكريم الأمهات.

جاء ذلك برئاسة حسناء احمد ابراهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحرالأحمر، وحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لإختيار الام المثالية لهذا العام.

وأكد عمر محمد الأمين وكيل المديرية، أن اللجنة إنتهت من تقييم السيرة الذاتية للمتقدمات ، ووضع الدرجات النهائية وترتيب قائمة المرشحين للأم المثالية لهذا العام ، مشيرا انه تم مراعاة كافة الضوابط والشروط لإختيار الأم المثالية دون ذكر أسمائهن أو محل إقامتهن تحقيقًا لمبدأ الشفافية، حيث تم تناول قصص كفاحهن فى تربية أبنائهن وعطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية بهم، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم ، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطها ، والحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، و مدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة .

وأضاف حسناء احمد مدير المديرية، أن عدد المتقدمات بلغ 38 سيدة لهذا العام ، تم اختيار عدد 22 سيدة منهن ، مما انطبقت عليهن شروط المسابقة لإختيار ثلاث أمهات مثاليات علي مستوي المحافظة و أم مثالية علي كل مدينة ، وتم استبعاد 16 سيدة لعدم انطباق الشروط الأساسية، كما تم اختيار أم من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وام لإبن من ذوي الهمم و أم بديلة .

وفي ذات السياق أضاف كرم عبد المقصود مدير إدارة الأمومة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي، أنه من ضمن شروط الاختيار الخاصة للفئات هذا العام ألا تقل سن الأم عن 50 عاما في ديسمبر 2023، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثنى الابن أو الابنة من ذوي الإعاقات الذهنية أو غير القابل للتعلم .

يذكر أن لجنة اختيار الأم المثالية تم تشكيلها بقرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، وتحت إشراف اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة ، وضمت 18 عضواً يمثلون جميع فئات المجتمع ( الجمعيات الأهلية _ الجمعية الخيرية القبطية _ رجال الأعمال _ أعضاء مجلس النواب _ الأزهر _ الثقافة _ المجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة وشئون الإعاقة _ العلاقات العامة والبوابة الإلكترونية بالمحافظة ) .