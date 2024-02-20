وزير البترول يبحث مع رئيس دراجون أويل الإماراتية خطط زيادة الإنتاج



التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس سعيد محمد الطاير رئيس شركة دراجون أويل الإماراتية والوفد المرافق له، حيث تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى مصر وخططها المستهدفة لزياد معدلات الإنتاج من خلال حفر عدد من الآبار التنموية وتنفيذ عدد من المشروعات .

كما استعرض رئيس الشركة موقف تنمية الكشف البترولى (شمال صفا) بمنطقة خليج السويس الذي حققته الشركة بالشراكة مع هيئة البترول المصرية من خلال شركة جابكو ، حيث تم وضع البئر التنموى الاول على الإنتاج بمعدل ٢٥٠٠ برميل يومياً وباكتمال مراحل التنمية يصل إنتاجه إلى ٦٠٠٠ برميل يومياً ، ويعد ذلك خطوة هامة لزيادة معدلات الإنتاج .

ومن جانبه أكد الملا على ان هذا التعاون مع شركة دراجون أويل الإماراتية ليس بجديد فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، وان استثمارات دراجون فى قطاع البترول المصرى مثالاً حى لتعظيم الإنتاج والنمو .

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول .