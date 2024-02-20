محافظ بني سويف يناقش نتائج 26 زيارة للتفتيش المالي والإداري بالوحدات المحلية

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام؛ للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري قد يعوق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمةللمواطنين،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير نصف شهري، عرضه أحمد محمد دسوقى مدير عام التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة ،خلال الفترة من 1 إلى 15 فبراير الجاري، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، والتفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية

وتبين من التقرير أنه تم خلال الفترة المذكورة توجيه 26 من الزيارات التفتيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة،بواقع زيارتين لمشروعات تابعة للمحافظة " تحسين خدمة الطرق ومركز علوم الحاسب الآلي"و8 زيارات للوحدات المحلية والمجالس القروية، و13 زيارة للوحدات الصحية والمستشفيات المركزية ودواوين المديرية والإدارات الصحية ومراكز الرعاية ،و3 زيارات لمديريات (الطرق والنقل ، العمل ، التضامن الاجتماعي )، حيث تم رصد بعض الملاحظات والسلبيات فيما يتعلق بغياب بعض العاملين وترك عمل ، والحاجة إلى تكثيف المرور والمتابعة لسير ومنظومة العمل بتلك الإدارات والجهات

وكلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في :حالات غياب ،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب لتلافي تلك الملاحظات والسلبيات