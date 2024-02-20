استعدادًا لشهر رمضان المبارك.. أوقاف الفيوم تواصل حملة النظافة بالمساجد    

تواصل مديرية الأوقاف بالفيوم فعاليات حملة النظافة بكافة المساجد في جميع الإدارات الفرعية بالقرى والمراكز، تحت إشراف الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم.

يأتي هذا في إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها وتجهيزها على أفضل وجه استعدادًا لقدوم شهر رمضان المبارك 1445هـ.

وواصلت إدارات الأوقاف الفرعية بقرى ومراكز المحافظة، أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير بالمساجد ودورات المياه، وأكد الجميع أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي ، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون، حيث يقول الحق سبحانه : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)، وأن الله ( تبارك وتعالى ) جعل العنايةَ بالمساجد وصيانتَهَا وتنظيفَهَا والاهتمامَ بها وتطييبَها عبادةً وطاعةً وقربةً، وأجرًا كبيرًا وثوابًا جزيلًا، وأن العنايةَ بها وإجلالِها وتعظيمِها وتقديسِها والاهتمامِ بشؤونِها أمرٌ واجبٌ.

ندوات دعوية حول فضل الصلاة على النبي بمساجد الفيوم

وفي سياق آخر نظمت إدارة أوقاف الفيوم فيديمين عدة ندوات عن فضائل الصلاة والسلام على النبي إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به مديرية أوقاف الفيوم، وضمن جهودها الدعوية خلال شهر شعبان المبارك، وشملت عقد ندوات علمية تحت عنوان فضائل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" في الأماكن الأكثر احتياجا، ثم أعقبها مجالس الصلاة والسلام عليه، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن مدير إدارة أوقاف فيديمين ونخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين والقراء والمبتهلين وسط إقبال غير مسبوق وفرحة عارمة من الجمهور.

وخلال هذه الندوات قال العلماء إن للصلاة والسلام على النبي "صلى الله عليه وسلم" الكثير من الفضائل والدرجات والحسنات، منها ما أخبر عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومنها ما أخبر به القرآن الكريم، واستدلوا بقوله تعالى: "إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما"، لافتين إلى أن الصحابي الجليل أبي بن كعب أتى النبي وقال له إنه يكثر من الصلاة عليه، فقال النبي: إذاً تكفى همك ويغفر لك ذنبك.