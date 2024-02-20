ضبط بؤرة إجرامية بمرسى مطروح

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط القائمين على بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة بمرسى مطروح وبحوزتهم مواد مخدرة، حيث تُقدر قيمتها المالية بحوالى 26 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية أمن مطروح قيام بؤرة إجرامية تضم (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وتم استهدافهم وضبطهم ، وبحوزتهم (10 كيلو جرام لمخدر البودر " الحشيش الإصطناعى" - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات).. وبمواجهتهم أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (26 مليون جنيه تقريباً.

وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر ، الشرقية ، البحيرة ، المنوفية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الأقصر ، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى، وضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية) مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، بحوزته (1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى - طلقة)، من الطلقات – سيارة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (400,000) أربعمائة ألف جنيه تقريباً.

ونجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (سائق) بدائرة قسم شرطة 15 مايو.. بحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام، وضبط (عاطل- له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الساحل.. بحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار،وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم.