تخصيص 2.7 مليون جنيه لتجهيز معامل كلية الصيدلة بجامعة سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم تخصيص مبلغ 2 مليون و700 ألف جنيه لتجهيز معامل كلية الصيدلة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تجهيز الكليات العلمية بأحدث الأجهزة والتقنيات طبقًا للمواصفات العالمية، لتأهيل الكوادر الطلابية لسوق العمل، ودعمهم لتطبيق الدراسة النظرية عمليًا؛ مما يساعدهم على فهم وتطبيق المفاهيم الأساسية في المجالات التي يدرسونها.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية تجهيز المعامل والمختبرات والتي تمثل عنصرًا مهمًا واساسيًا في نجاح العملية التعليمية في أية مؤسسة تعليمية، لذلك فقد أولت الجامعة أهمية بالغة من خلال التأسيس المتكامل للمعامل بنوعية أجهزة حديثة ومتطورة و التي تؤسس أبنائنا الطلاب لمستقبل مهني، موضحاً دور واهمية كليات الصيدلة في تطوير صناعة الأدوية بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث يتعامل الطالب خلال الدراسة مع تجهيزات وآلات معملية متطورة، من أجل إعداد صيدلي مدرب قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا.

وأضاف الدكتور علام عبد المنعم عميد الكلية، أنه تم تجهيز المعامل الخاصة بالكلية بأجهزة كمبيوتر وأجهزة ميكرسكوب وغيرها من الأجهزة المتطورة، وذلك بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة ومجهزة بالتقنيات الحديثة لضمان تجربة تعليمية ممتازة وفعّالة، بما يعزز مهارات الطلاب وفهمهم، وتمكنه من التطبيق العلمي والعملي للمواد الدراسية بما يمكنه من الالتحاق بسوق العمل والمنافسة بقوة على المستويين المحلي والدولي.