أسد يقتل حارس حديقة الحيوان في جامعة أوبافيمي أوولوو في نيجيريا

لقي حارس حديقة الحيوان في جامعة أوبافيمي أولولو (OAU) في نيجيريا حياته في مواجهة قاتلة مع أحد الأسود التي كانت تحت رعايته.

وقالت الجامعة إن أولابود أولاوي، الذي كان يعمل في حديقة الحيوان بالجامعة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، تعرض للهجوم خلال جلسة تغذية روتينية.

وعلى الرغم من جهود زملائه للتدخل، تعرض أولاوي لإصابات قاتلة على يد أحد الأسود، مما جعلهم غير قادرين على إنقاذه من الهجوم الشرس.

رد الجامعة

ومنذ ذلك الحين، قامت سلطات الجامعة بالقتل الرحيم للأسد المتورط في هذا الحدث المأساوي، لضمان سلامة الموظفين والزوار في حديقة الحيوان.

وكان حارس الحديقة، وهو تقني بيطري، "يعتني بالأسود منذ ولادتهم في الحرم الجامعي قبل حوالي تسع سنوات".

وقال أبيودون أولاريواجو، مسؤول العلاقات العامة بالجامعة، في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لم نعرف أبدًا ما الذي حدث للأسد الذكر مما اضطره لمهاجمته".

ومع ذلك، قال زعيم اتحاد طلاب الجامعة، عباس أكينريمي، لصحيفة فانجارد النيجيرية، إن الهجوم نتج عن "خطأ بشري" بعد أن نسي حارس الحديقة إغلاق الباب بعد الرضاعة.

ردود أفعال وسائل التواصل الاجتماعي

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تصدرت هذه القضية الاتجاهات السائدة حيث شارك العديد من النيجيريين صورًا بيانية للحادث الذي وقع في الجامعة في ولاية أوسون في الجنوب الغربي.

ويقال إن أنباء الحادث قد أدخلت مجتمع الجامعة في حالة حداد.

وأرسلت الجامعة فريقا إلى أهل المتوفى لتعزيتهم.

وقال نائب رئيس الجامعة، البروفيسور أديبايو سيميون بامير، إنه "حزين" للحادث وأمر بإجراء تحقيق شامل "في الأسباب المباشرة والبعيدة للحادث".