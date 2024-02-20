يد الأهلي يواجه البنك الأهلي فى الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء، عندما يلاقي نظيره فريق البنك الأهلي، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء وتقام على صالة القوات المسلحة، ويسعى الفريق إلى الفوز بها وتقديم عرض مميز.

ودخل الفريق في معسكر مغلق أمس بالإسكندرية، حيث شهد المران الأخير تركيزا كبيرا من جانب الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة، إلى جانب التدريبات التخصصية المتنوعة للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد قدم عرضا قويا، في المباراة السابقة أمام نادي الزمالك حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة 14-12، قبل أن ينتهي الشوط الثاني بالتعادل بنتيجة 24-24، ليتم الاحتكام ‏إلى ركلات الترجيح التي خسرها الفريق بنتيجة 28-29.‏

سيدات يد الأهلي يواجهن سموحة فى الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فريق سموحة، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتقام المباراة على صالة نادي الشمس، في الساعة الثانية ظهرا، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية في بطولة الدوري.

ويعقد المدير الفني محمد عادل، محاضرة فنية للتأكيد من خلالها على العديد من الجوانب الفنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الزمالك 26-22، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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