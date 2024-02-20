جمارك الاسكندرية: تفعيل الإيصال الإلكترونى بديل الورقى لتسهيل التعاملات التجارية

كشف محمد محمود، رئيس مأمورية ضرائب الجمرك بالإسكندرية، أنه سيتم تفعيل الإيصال الالكتروني قريبًا أسوة بالفاتورة الالكترونية للتجار والشركات، كبديل عن الإيصال الورقي وذلك بهدف تسهيل التعاملات بين التجار والشركات والمستهلكين .

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مركز اعلام وسط بالتعاون مع شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء فرع محرم بك بعنوان «كيف تلعب شركات الطاقة دوراً في تنمية الأسرة المصرية»، تحدث عن ضريبة القيمة المضافة وأهم التعديلات بها، خاصة وأن ما يهم الأسر هو قضية الضرائب وأهم التعديلات التي تمس في الأساس اقتصاد الأسر المصرية، مستعرضاً ضريبة القيمة المضافة ولوائحها التي تفرض على السلع والخدمات العامة المنصوص عليها في الجدول.

وأضاف أن سعر الضريبة أصبح حالياً 14% على السلع والمعدات، و0% على السلع والمعدات الصناعيه لتشجيع الصناعات المحلية في خلال عامين و5% بعد مرور فترة الإعفاء وايضا 0% على الصادرات،وذلك بهدف خلق منافسة خارجية للمنتجات المصرية، موضحاً أن الضريبة أما نسبية أو نوعية.

وأشار إلى أن استحقاق الضريبة، يكون أما على السلع والخدمات المحلية، وعلى المستورد منها، وكذلك على المناطق الحرة والخدمات ذات الطبيعة المستمرة، ومنها المقاولات وعلى سلع وخدمات الجدول وعلى وكلاء التوزيع وحالات خصم الضريبة والإعفاء منها حتى لا يحدث ازدواج ضريبى،وكذلك على مردودات المبيعات، والمدخلات والمشتريات، والسلع والخدمات في بيع سلع واي خدمه لجهة معفاة وعلى القيمة المعدلة.

أوضح أن هناك 58 مجموعة سلعية وخدمية معفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على رأسها الأطعمة والمشروبات، والسلع الطبيعية من الأرض، والمستجدة للخدمات التي تؤديها قناة السويس، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً اصدار الإيصال الالكترونى أسوة بالايصال الورقى، للتعامل به من قبل أي شركه أو تاجر مع المستهلك، حتى لو لم يكن التاجر مسجل إلكترونياً، على أن يساعد الايصال الالكترونى في حصر التجار غير المسجلين وليس لديهم ملفات ضريبة.

وقالت جيهان مكرم ملك، مدير مركز إعلام وسط الإسكندرية، والتى أدارت اللقاء، أن استقرار ودعم جميع أفراد الأسرة المصرية كبيرها وصغيرها، تعد قضية هامة وأمن قومي بلا شك، فضلاً عن كونها تشغل اهتمام كل فئات المجتمع وعلى رأسهم القيادة السياسية، ويجب علينا جميعا العمل على تنمية الأسرة وتمكينها في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية حتى ندعم استقرارها وبالتالي تنمية واستقرار المجتمع ككل، مؤكدا أن رفع الوعى ونشر الثقافة الصحيحة تجاه هذه القضايا هو سبيلنا لمواجهة الأزمات في المجتمع .