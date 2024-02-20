مأوى لأسرة صباح

مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى سكن لكل المصريين بعثت الفرحة والأمل في قلوب كل المصريين خاصة غير القادرين ومحدودى الدخل لكن للأسف الشديد كل الإعلانات والمراحل التي خصصتها وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري لتسليم وحدات سكنية سواء شباب أو محدودى دخل لا تتناسب مع أى مواطن فقير أرزقي ليس له المقدرة على دفع مقدم شروط التعاقد والأقساط الشهرية وليس له مفردات مرتب فأنا إنسانة فقيرة على قد الحال متزوجة من زوج مريض بمرض مزمن شعبي ونقيم مع والدة زوجى في غرفة واحدة والشقة يعيش بها ستة أفراد.

وأناشد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، مساعدتى فى مأوى تحمينا وتجعلنا نشعر بخصوصيتنا



صباح سيد جمعة أبو سريع



۱ ه ش صديق غيث - دار السلام القاهرة



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