الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المواطن الصحفى

مأوى لأسرة صباح

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى سكن لكل المصريين بعثت الفرحة والأمل في قلوب كل المصريين خاصة غير القادرين ومحدودى الدخل لكن للأسف الشديد كل الإعلانات والمراحل التي خصصتها وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري لتسليم وحدات سكنية سواء شباب أو محدودى دخل لا تتناسب مع أى مواطن فقير أرزقي ليس له المقدرة على دفع مقدم شروط التعاقد والأقساط الشهرية وليس له مفردات مرتب فأنا إنسانة فقيرة على قد الحال متزوجة من زوج مريض بمرض مزمن شعبي ونقيم مع والدة زوجى في غرفة واحدة والشقة يعيش بها ستة أفراد.

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رئيس جهاز مدينة العبور يتفقد مشروع سكن لكل المصريين

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موعد تسليم شقق الإعلان الـ14 "سكن لكل المصريين 1" بمشروع الإسكان الاجتماعى

وأناشد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، مساعدتى فى مأوى تحمينا وتجعلنا نشعر بخصوصيتنا


صباح سيد جمعة أبو سريع

۱ ه ش صديق غيث - دار السلام القاهرة

تليفون : ٠١١٥٢٤٦٦٩٧٠/۰۱۱۲۸۲۱۰۰۲۳

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