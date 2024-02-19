رئيس جهاز مدينة العبور يتفقد مشروع سكن لكل المصريين

فى إطار خطة الدولة بضروره الانتهاء من كافه المشروعات القوميه فى الأوقات المحدده لها، قام اليوم الدكتور المهندس احمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز مدينة العبور بمحافظة القيوبية يرافقه النواب وعددا من مديرى الادرات التنفيذيه بالمرور على مشروع سكن لكل المصريين نموذج ال٩٠م بالحى ال١٥-١٦ والذى يضم عدد ٦٣٨ عماره بأجمالى عدد ١٥٣١٢ وحده .



كما تفقد مشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالمنطقه ووجه بضرورة دفع العمل .

وكذا تم تفقد محطه المعالجه المدمجه ( كومبكت) سعه ١٠٠٠م٣ يومى بالحى ال١٤ بالمدينة.



وفى نهاية المرور وجه رئيس الجهاز بضروره التزام الشركات المنفذه بالبرامج الزمنيه المحدده وتوريد الخامات المتبقيه وتكثيف العماله والمعدات لانهاء الوحدات في الموعد المقرر لها وتسليمها لمستحقيها ضمن خطه الدوله لمشروع الاسكان الاجتماعي.