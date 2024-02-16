موعد تسليم شقق الإعلان الـ 14 "سكن لكل المصريين 1" بمشروع الإسكان الاجتماعى

كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موعد تسليم 230 ألف وحدة ضمن الإعلان الرابع عشر أو المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

وبحسب “مي عبد الحميد”، في تصريحات صحفية لها، فأنه من المقرر تسليم وحدات الإعلان الرابع عشر بداية أبريل المقبل، مشيرة إلى أن 250 ألف وحدة سكنية الآن تقع في مراحل الإنشاء المختلفة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق استراتيجية الدولة المتعلقة بتوفير سكن للطبقات الأولى بالرعاية وتستحق دعم الدولة منذ عام 2014، موضحة أنه تم طرح 17 إعلانًا منذ انطلاق البرنامج حتى الآن، والإقبال متفاوت فالإعلان الأول لم يكمل 10 آلاف طلب، الآن أصحبت الإعلانات عليها 550 ألف طلب.



