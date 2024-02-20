فوز 4 فرق في مسابقة الروبوتات بجامعة جنوب الوادي

فازت 4 فرق طلابية بجامعة جنوب الوادي الأهلية، فى مسابقة Tank Battle Competition، بإجمالي جوائز بلغ 10 آلاف جنيه.

وفاز بالمركز الأول فريق White Flash بجائزة مالية و قدرها 4 آلاف جنيه، وفاز بالمركز الثاني فريق Gang بجائزة مالية وقدرها ثلاثة آلاف جنيه وفاز بالمركز الثالث فريق Virus جائزة مالية وقدرها ألفين جنيه، وفاز بجائزة أفضل تصميم فاز بها فريق Fantastic 5 وقيمة الجائزة المالية قدرها ألف جنيه.

وأقامت رعاية الطلاب بجامعة جنوب الوادي الأهلية مسابقة Tank Battle Competition بمقر مركز إبداع مصر الرقمية بمشاركة 13 فريقًا.

يمثلون برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي وبرنامج الهندسة من جامعة جنوب الوادي الأهلية وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية الهندسة من جامعة جنوب الوادي.

وتم إعلان الفائزين في مسابقة Tank Battle Competition بجامعة جنوب الوادي الأهلية، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وبإشراف الدكتور همام عبدالعال همام مدير برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

علم الروبوتات:

وعلم الروبوتات هو فرع متداخل من العلوم والهندسة وعلم الحاسبات والمعلومات والتي يشمل تصميم وتطبيقات استخدام الروبوتات، حيث يتم استخدام الروبوتات في الكثير من عمليات التصنيع اليوم.

ويمكن تعلم أساسيات الروبوتات الطلاب في تنمية اهتمامهم بالتكنولوجيا ليصبحوا قادة في المستقبل في هذا المجال. كما تتعلم الفرق المشاركة قيمة العمل الجماعي وأسرار العلوم التكنولوجيا، وقيم المسابقة الأساسية التي تشمل الاحترام والمشاركة والتفكير النقدي.

حيث تم تدريب الطلاب علي مدار أربعة أشهر بواسطة فريق ERIL Team بجامعة جنوب الوادي.

وحضر المسابقة الدكتور همام عبدالعال همام مدير برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي الأهلية والدكتور عبدالرحيم يوسف مدير برنامج الهندسة والدكتور هاني أحمد أستاذ الهندسة الكهربية بكلية الهندسة والمهندس محمود عبدالخالق مدير ITI والمهندسة هالة حمدي ممثل Itida Tiec.