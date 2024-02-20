وكالات: "عدرا" السورية تصمد أمام الصواريخ المضادة للدبابات

كشفت تقارير إخبارية أنه عندما بدأت هذه الدبابات في الظهور على الخطوط الأمامية، كان العديد من الخبراء العسكريين يشكّون في قدرتها.

وسخر بعض "المتخصصين" من الشاشات الشبكية المضادة للتراكم، المثبتة على شكل دائرة. ولكن، أظهرت التجارب القتالية أن هذا التحديث السوري فعال للغاية.

نفّذ جميع أعمال التحديث لدبابة "تي-72"، جنود النخبة من الفرقة المدرعة الرابعة التابعة للجيش السوري، المتمركزة في عدرا، وهي أكبر مدينة صناعية في سوريا (سميت هذه النسخة المحلية من دبابة "تي-72" باسمها)، وتقع بالقرب من عاصمة البلاد دمشق.

وتم تعليق حاويات معدنية تحتوي مواد مقاومة للقذائف على دبابة "تي-72إم1"، ووضع شبكات فوقها، وتم رصد النماذج الأولى في عام 2014".

وقد تم استخدام هذه التقنية في المناطق الأكثر أهمية، وبمساعدة شباك الجر نُقلت إلى أجزاء مختلفة من البلاد.

وأظهرت الدبابات التي تم تحديثها من قبل الحرفيين المحليين نفسها بشكل ممتاز في معارك عديدة، غالبًا ما تصيب القذائف الصاروخية أو حتى الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات المركبات القتالية، وفي معظم الحالات، وبفضل الحماية، تكمل الأطقم بنجاح المهام القتالية.

والأمر المثير للاهتمام هو أنه الآن، وبعد مرور عشر سنوات، لم تعد دبابة "تي-72" (عدرا) تبدو غريبة؛ بل على العكس من ذلك، لا تزال العديد من الحلول المستخدمة فيها، مطلوبة، وفقا لموقع "فيستنيك-إر إم".