المشرف الفني للمصارعة يتفقد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بسوهاج

تفقد الدكتور نبيل الشوربجي المشرف الفني للمصارعة مرحلة البراعم، المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بسوهاج، ورافقه أثناء الزيارة محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة مدير المشروع.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتوجيهات الدكتور محمد الكردي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للآداء الرياضي، والدكتور تامر عبد العظيم، مدير عام الإدارة العامة للموهبة والبطل الأوليمبي، ومتابعة الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، بالإهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر2030.

جاءت الزيارة لتقييم مستوى اللاعبين المشاركين في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للمصارعة، والمتابعة الفنية واعتماد خطة التدريب البدنى العام والخاص والمهاري .

وأكد الدكتور نبيل الشوربجي المشرف الفني للمصارعة علي الإلتزام بالوحدات التدريبية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بسوهاج وتم شرح نظري وعملي لمتطلبات الأداء لبعض المهارات وبذل أقصي مجهود خلال الوحدات التدريبية وأشاد بالدور الهام لأولياء الأمور واهتمامهم وحرصهم على تشجيع أبنائهم ليكونوا أبطال في المصارعة .

وقدم المشرف الفني للمصارعة خالص الشكر والتقدير لمنظومة العمل بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بسوهاج مصارعة مرحلة البراعم .