الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسميًا.. النصر يفقد نواف العقيدي أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا

نواف العقيدي
نواف العقيدي

حسم لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي الجدل حول موقف الحارس نواف العقيدي من المشاركة في مواجهة الفيحاء المقرر لها غدًا ببطولة دوري أبطال آسيا.

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وتم إبلاغ نادي النصر أن مشاركة نواف العقيدي في دوري أبطال آسيا ممنوعه، حيث أكد لويس كاسترو مدرب الفريق عدم مشاركته أمام الفيحاء غدًا بعد إبلاغ اتحاد الكرة للنادي أن إيقاف اللاعب محلياً و دولياً.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اتخذ قرارًا بإيقاف الحارس نواف العقيدي لمدة 4 أشهر بسبب رفضه المشاركة مع المنتخب وعلى خلفية أزمته مع مدرب الصقور روبيرتو مانشيني.

ومن المقرر أن يعتمد مدرب النصر على وليد عبدالله سيكون ليكون الحارس الأساسي في مباراة الفيحاء غدًا بإياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

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