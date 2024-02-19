جاياردو: مواجهة دوري أبطال آسيا المقبلة ستكون صعبة

تحدث جاياردو، المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم ، بنادي الاتحاد السعودي على ان المباراة المقبلة ستكون ببطولة دوري أبطال آسيا.



أوضح:" أن هناك ثلاثة أيام قبل مواجهة نافباخور الخميس المقبل في دوري أبطال آسيا، وهي فترة مناسبة للاستشفاء، عكس مباراة الرياض التي خضناها بعد يومين فقط".



وأكد:" أن عملية الانسجام بين الثلاثي البرازيلي رومارينيو دا سيلفا والفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبد الرزاق حمد الله سيكون في مصلحة الفريق".



وأشار:" أن رومارينيو وحمد الله وبنزيما لاعبون كبار، ومع الوقت سيكون الانسجام بينهم أكبر، بحكم أن كل لاعب لديه خصائص تختلف عن الآخر».



ووصف مدرب الاتحاد الفوز على الرياض بالمهم، لتقليص فارق النقاط مع فرق الصدارة، مرجعًا تأرجح أداء الفريق خلال المباراة إلى إجهاد اللاعبين، بسبب عدم وجود وقت كافٍ للاسترجاع بين المباريات بعد خوض لقاء قبل يومين خارج الديار.