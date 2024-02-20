مصرع وإصابة 15 شخص في حادث تصادم سيارتين على طريق القاهرة الإسكندرية

وقع صباح اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية الزراعي، أمام قرية الحجناية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، مما نتج عنه مصرع 6 أشخاص في الحال، وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي.

وأسفر الحادث عن مصرع كلًا من إسماعيل عبد العظيم إسماعيل من الغربية 40 سنة، احمد محمد عبد العليم 21 سنه من اسكندرية، صابرين علي حامد 42 سنة من الغربية، أحمد محمد البدري 20 سنة من اسكندرية، سهير نبيل علي حسن 42 سنة، من اسكندرية، مصباح السيد محمد علي 49 سنه من الغربية طنطا، ابراهيم يحيى محمد الكلاف 42 سنة من الغربية.

ولقي 6 أشخاص مصرعهم وهم: آية محمد السيد بدر 26 سنه من اسكندرية، محمود مصطفى عبد الفتاح سعد من اسكندرية، مريم محمود محمد علي 30 سنه جثه هامده بسمه مصطفى عبد الفتاح من اسكندريه جثه هامدة، شيماء سعد حسن ابو سعده من اسكندريه 19 سنه جثة، ابراهيم محمد سليمان 57 سنه جثة هامدة من اسكندري، احمد محمد محمود محمد 43 سنه الغربيه جثة.