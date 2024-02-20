تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام إنترميلان بدوري الابطال

يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره إنترميلان مساء اليوم الثلاثاء في ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا على ملعب جوزيبي مياتزا، في العاشرة مساءا.

تصدر أتلتيكو مدريد المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، فيما تأهل النيراتزوري إلى الدور الستة عشر كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد الإسباني .

ويدرس سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد تشكيل الأتلتي لمباراة إنترميلان، ومن المتوقع أن يدخل المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: يان اوبلاك

في الدفاع: ماريو هيرموسو، أكسيل فيتسل، سافيتش

في الوسط: صامويل لينو، كوكي، رودريجو دي بول، بابلو باريوس، ماركوس يورنتيني

في الهجوم: ممفيس ديباي، أنطوان جريزمان