بعد قليل.. محاكمة المتهمين بحيازة سلاح ناري وفرد خرطوش

استمعت نيابة مايو والتبين الجزئية، لأقوال فتاة من ذوي الهمم تعدى عليها شاب وتحرش بها جسديًا في منطقة التبين.

وقالت الفتاة، إن المتهم استدرجها لمنزل وتعدى عليها جنسيًا عدة مرات مستغلًا مرضها، كما أنه كان يتعدى عليها بالضرب بعصا لإجبارها على المكوث معه، كما أنه قبلها عدة مرات قاصدًا هتك عرضها.

وقال والد الفتاة أنه يتهم "أ. خ"، 40 سنة، بهتك عرض نجلته القاصر "ملك"، بأن لامس أجزاءً حساسة من جسدها، مستغلًا إعاقتها.

وحملت القضية رقم 526 لسنة 2024 جنح التبين، وتم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة التبين تلقى بلاغًا من عامل يتهم آخر بالتعدي الجنسي على ابنته القاصر التي تعاني من إعاقة.

وتم ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.

وفى سياق اخر فقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية دون إصابات في منطقة بولاق الدكرور.

كانت تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد نشوب حريق شب في شقة سكنية، انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وتم إخماد النيران دون امتدادها.

تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.