وزارة العمل تختتم برامج تدريبية مجانية لشباب الإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فعاليات ختام الدورات التدريبية المجانية على مهن اللحام بالاكسجين لعدد 13 متدربا، والتفصيل والخياطة لعدد 17 متدربًا ومتدربة، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب لكل دورة بمركز التدريب المهنى بمحرم بك، ومركز تدريب مهنى شرق، وكذلك تسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين بعد اجتياز الاختبارات النهائية النظرية والعملية وفق متطلبات كل مهنة من المهن، وذلك بقاعة المديرية.

ويأتي ذلك من ضمن خطة المديرية للتدريب المهنى للعام 2023 – 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، يأتى ذلك فى ضوء جهود مديرية العمل فى تأهيل الشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها على المهن التي يحتاجها سوق العمل من أجل الالتحاق بفرص العمل اللائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات ،وذلك لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأضاف وكيل مديرية، أن مدة الدورات التدريبية على مهنة دورة لحام اكسجين وارجون وكهرباء لمدة 180 ساعة، ودورة التفصيل والخياطة لمدة 200 ساعة، وذلك لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب بالمحافظات ، مؤكداً على أن ذلك التدريب يأتي في إطار رؤية الوزارة وخطتها في توفير فرص تدريب لائقة على المهن التي يحتاجها سوق العمل ومشيراً إلى أن التدريب يساهم في تمكين الشباب من الالتحاق بفرص عمل حقيقية.

وحضر الفعاليات وتسليم الشهادات ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني، وحنان محمد مدير مركز تدريب محرم بك، ومنال مدير مركز تدريب مهني شرق.