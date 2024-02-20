وزارة العمل تنظم برامج التدريب المهني المجانية ووضع آليات تنفيذها بالمنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، اجتماع تنظيمي جمع بين مدير إدارة بحوث العمالة، والمدربين والمدربات، والمتقدمين للحصول على دورات تدريبية مجانية، والتى سوف تبدأ اعتبارا من الأسبوع الجارى على مهن التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف فى ضوء خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 والتى يجرى تنفيذها بمركز التدريب المهنى بالمديرية.

وذلك لتنظيم العمل بالدورات، والرد على استفسارات المتقدمين للتدريب بمديرية العمل ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، يأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها التابعة لتدريب الشباب وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى او بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لمساعدة ودعم الشباب فى تحقيق طموحاتهم وآمالهم تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف برامج التدريب المهنى للشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل خاصة فى قرى مبادرة حياة كريمة، وفق أحدث الأساليب العالمية وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمتخصصة لتوفير أفضل المحتويات التدريبية والمناهج على تلك المهن.

وأضافت مدير المديرية أنه يمكن للراغبين فى الحصول على البرامج المتاحة من خلال التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية أو بإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، ويشترط التفرغ للتدريب من حملة المؤهلات العليا أو المتوسطة أو دون مؤهل، حيث يحصل المتدربين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها.