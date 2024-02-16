وظائف جديدة ومناقشات القانون الجديد.. نشاط وزارة العمل في الأسبوع الأخير

شهدت وزارة العمل نشاطًا كثيفًا خلال الإسبوع الأخير في مقدمتها زيارة وزير العمل حسن شحاتة إلى محافظة الإسكندرية وقيامه بجولة تفقدية على عدد من المؤسسات ولقاء العمال.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير حصاد وزارة العمل خلال الـ7 أيام الماضية.

محافظ الإسكندرية يستقبل وزير العمل

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، في مكتبه بديوان عام المحافظة، حسن شحاتة وزير العمل، والوفد المرافق له من المستشارين ورؤساء إدارات مركزية، وذلك في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة.

وناقش الجانبان عددًا من ملفات التعاون المشتركة، مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة، ومنها التدريب المهني، وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة ، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل،إضافة إلى جهود تعيين ذوي الهمم ،وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وشرح وزير العمل، فلسفة مشروع مهني 2030 الذي أطلقته الوزارة مؤخرا بهدف تدريب مليون متدرب على مهن يحتاجها سوق العمل، بالتعاون مع 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية.

العمالة غير المنتظمة

وشهد حسن شحاتة، وزير العمل، بمبنى مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، خلال جولته التفقدية للمحافظة إطلاق البث الأولي «للمنصة الإلكترونية» للعمالة غير المنتظمة، وكان في استقباله مدير المديرية محمد كمال.

وأوضحت الوزارة أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًّا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمي.

وزير العمل في مديرية الإسكندرية

حرص حسن شحاتة وزير العمل، خلال جولته بمحافظة الأسكندرية، تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية عمل المحافظة برئاسة محمد كمال مديري المديرية، وذلك داخل قاعة اجتماعات الاتحاد لنقابات عمال الإسكندرية، وكان في استقباله المهندس خالد الفقي رئيس الاتحاد.

واستمع الوزير من العاملين بالمديرية إلى استفساراتهم بشأن خطط الوزارة ،خاصة" مشروع مهني 2030"، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،ورقمنة منظومة العمالة غير المنتظمة.

وزير العمل يتفقد موقع عمل وإنتاج

وواصل وزير العمل حسن شحاتة، جولته بمحافظة الأسكندرية، بتفقد شركة الفاتكتستايل لصناعة الملابس الجاهزة "استثمار تركي" وتأسست عام 2018، وتقع في المنطقة الحرة ويعمل بها ما يقرب من 1000 عامل وعاملة،منهم 48 من ذوى الهمم، وتقع على مساحة 10 آلاف متر، وتقوم بتصدير منتجات إلى أوروبا وامريكا بقيمة 18 مليون دولار سنويا.

الحماية والرعاية للعمال

قال حسن شحاتة وزير العمل، إن صندوق إعانات طوارئ العمال مٌستمرُ في حماية ورعاية العاملين الذين تتعثر مواقع عملهم بسبب تحديات، وذلك بدفع إعانات أجور لهم ،حتى تنهض المنشأت التي يعملون بها، وتعود عجلات الإنتاج فيها نحو الدوران بكامل طاقتها.

وأكد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديم الرعاية والحماية للعمال "جنود العمل والإنتاج"، لافتًا إلى أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، واحدًا من أبرز أذرع الدولة المصرية في "الحماية والرعاية".

صندوق تمويل التدريب

قالت وزارة العمل إن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الأن بلغ 192 مليوناً و 800 ألف جنيه، وذلك على منظومة "التدريب والتأهيل"، وأن "الصندوق" مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل.

وذكرت "الوزارة" إتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وزير العمل يلتقي نواب البرلمان

التقى وزير العمل حسن شحاتة، عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، الذين أشادوا بجهود وخطط الوزارة التي تمارسها على أرض الواقع، وأكدوا على دعمهم الكامل لتلك الرؤي التي تُنفذها الوزارة لصالح المواطن، وتقديم الخدمات بشكل لائق وكريم.

وقال وزير العمل، إن "الوزارة" حريصة على التواصل والتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ في كافة الملفات ذات الإهتمام المُشترك، موضحًا أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان في التعاون، والتشاور، من أجل إنجاح كافة خطط الدولة نحو التنمية، وبناء "الجمهورية الجديدة" بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اللجنة القانونية المختصة بمتابعة مشروع قانون العمل الجديد

استكملت" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاتها، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، وكذلك من مجلس الشيوخ، في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

وظائف جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل تلقيها طلبات من 59 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 4670 وظيفة مٌتوفرة الأن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

والوظائف الجديدة في المحافظات التالية: القاهرة ، والجيزة ، والشرقية ،والغربية ، والمنوفية ، والإسماعيلية ، والسويس ، والبحيرة ، والفيوم ، والقليوبية ،ودمياط ،والأسكندرية ،وسوهاج ، وأسيوط ، واسوان.

وفي تخصصات:مدرسين جميع التخصصات، وسكرتارية ، وعضو فريق ، ومدير فرع ، ومساعد مدير مطعم ، ومشرف مطعم ، ومهندسين ميكانيكا وكهرباء وصيانة وتجهيز وجودة ، وأخصائى سلامة وصحة مهنية ، ومحاسببين ، وشئون عاملين ، ومشرف إدارى ، ومهندس زراعى ، ومندوب تسويق وبيع ، وأمين مخازن ، ومسئول تمويل ، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة ، وموظف استقبال ، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة ،وطباخين،وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.