العمل تنظم ندوة للتوعية بدور الدولة في المشروعات التنموية بالوادي الجديد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، ندوة للتوعية بعنوان "دور الدولة في دعم المشروعات التنموية" بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام، وذلك بقاعة التدريب بمديرية العمل، بحضور 50 مشاركًا من الشباب والعمال، وبمشاركة إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ومنسق برنامج مشروعك بالوحدة المحلية بالخارجة، تضمنت موضوعاتها أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القضاء على البطالة، ودور الدولة في دعم وتشجيع المشروعات التنموية، والفرص والمزايا التي تقدمها المحافظة لتشجيع المشروعات الصغيرة.



يأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية فى سعيها نحو تعزيز التعاون مع الجهات المختلفة لدعم وخدمة الشباب من أبناء المحافظة فى مجالات التدريب المهنى وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة.



وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف للشباب من الجنسين وتعريفهم بما تقوم به الدولة المصرية لخدمتهم وأهمية المشروعات القومية الكبرى فى توفير فرص العمل الحقيقية واللائقة ودورها في دفع الاقتصاد القومى وأهمية مشاركة الشباب فى عمليات التنمية.



وأضاف مدير المديرية أن الندوة تأتى فى إطار ما تقوم به المديرية وأجهزتها التابعة من جهود لتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل، وكذلك بأهمية بذل الجهد لدفع الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك تحت رعاية من اللواء أ. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.