خروج حسام حسن من المستشفي بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

خرج حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية عقب الوعكة التي تعرض لها مساء أمس.

وتعرض حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لوعكة صحية مفاجأة عقب حضوره مباراة الزمالك والاسماعيلي التي أقيمت مساء أمس ؛ الاثنين ؛ في الدوري المصري الممتاز باستاد الاسماعيليه وانتهت بالتعادل السلبي.

إبراهيم حسن يرافق حسام في المستشفى

وتم نقل حسام حسن لأحد المستشفيات وتم تعليق المحاليل له، وخرج من المستشفي صباح اليوم بعد تحسن حالته، وكان برفقته أخيه إبراهيم حسن مدير الكرة بالمنتخب.