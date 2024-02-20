بالأرقام.. محمد صلاح يقترب من صدارة الهدافين العرب بالقرن الـ21

أصبح النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على بعد خطوات قليلة من اعتلاء صدارة ترتيب الهدافين العرب خلال القرن الحادي والعشرين.

ويقدم محمد صلاح مستويات رائعة رفقة ليفربول منذ الانضمام إليه في 2017، وسجل عدد كبير من الأهداف وساهم في تتويج الريدز بالعديد من البطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وجاء ترتيب الهدافين العرب في القرن 21 كالآتي:

الكويتي بدر المطوع - سجل (362 هدفًا)

السوري فراس الخطيب - سجل (355 هدفًا)

السوري عمر السومة - سجل (344 هدفًا)

الإماراتي علي مبخوت - سجل (340 هدفًا)

المصري محمد صلاح - سجل (334 هدفًا)

ويحتاج محمد صلاح لـ29 هدفًا لكسر الرقم المسجل باسم النجم الكويتي بدر المطوع من أجل اعتلاء صدارة قائمة الهدافين العرب خلال القرن الحالي.

وارتبط اسم صلاح بالرحيل عن صفوف فريق ليفربول خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل والتوجه إلى الدوري السعودي، عبر بوابتي الهلال أو الاتحاد، كما ارتبط اسمه بـ باريس سان جيرمان الفرنسي.