نجم مانشستر سيتي السابق يوجه نصيحة لـ ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

وجه ميكا ريتشاردز، الظهير الأيمن لنادي مانشستر سيتي الأسبق ومنتخب إنجلترا، نصيحة لإدارة ليفربول بشأن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، بعد الأنباء التي ترددت حول رحيله عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدث ريتشاردز في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالطبع، الكل يعلم مدى قيمة وقدرات محمد صلاح، لقد عاد للتو من كأس أمم إفريقيا مصابًا في أوتار الركبة".

وأضاف: "على الرغم من تعرضه للإصابة، فقد شارك أمام برينتفورد وسجل وصنع هدفًا وهو لاعب بديل، شيء يحلم أن يفعله أي لاعب ولذلك فهو مميز، كما يعلم الجميع".

وأردف: "كانت هناك مناقشات في الإعلام والصحافة حول إمكانية رحيله في الصيف، لكنني أعتقد أنه له قيمة كبيرة في ليفربول".

الجدير بالذكر أن تعاقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في الثلاثون من يونيو 2025، لكن هناك اهتمام كبير من قبل الدوري السعودي وخاصة نادي اتحاد جدة لضمه في الصيف المقبل.