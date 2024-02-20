تنظيم قافلة سكانية متكاملة بمركز شبراخيت

نظمت محافظة البحيرة، قافلة سكانية متكاملة، بمقر الوحدة الصحية بقرية كنيسة أورين بمركز شبراخيت، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.

وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 150 حالة بمختلف التخصصات (باطنة -أطفال - رمد -جلدية - أسنان - تحاليل)، بالإضافة إلي تقديم عدد من الخدمات البيطرية، حيث تم توعية المواطنين عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وأهمية التأمين على الحيوان والاهتمام بتطوير مراكز تجميع الألبان والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وتم تجريع 200 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، وتم دعم القافلة بسيارة إسطوانات غاز عدد 250 اسطوانة بسعر المستودع، وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة وتم الرد على شكاوى وإستفسارات المواطنين عن نظام بطاقات التموين والدعم، بالإضافة إلى إستكتاب عدد من المواطنين والإستفسار عن نظام محو الأمية.

وتم خلال القافلة عقد ندوة عن المشكلة السكانية وخطورة الزواج المبكر على صحة الأم والجنين والتربية السليمه للأبناء.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وإستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.