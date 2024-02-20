الحزن يسيطر على العجمي لمصرع شاب ضحية اهمال المصعد بالإسكندرية

عاشت منطقة العجمى بغرب الاسكندرية صباح اليوم الثلاثاء حالة من الحزن اثناء خروج جثمان الشاب ضحية اهمال المصعد الذى لقى مصرعه واصيب صديقة إثر سقوطهما من الطابق الثاني، في بئر المصعد، بعقار في منطقة العجمي غرب الإسكندرية.

تحولت منطقة العجمى بغرب المدينة الى حالة من الحزن والصدمة اثناء تشيع جثمان الشاب عريس الجنة ، وسط حالة من الصراخ والعويل حزنا على نجلهما الذى كان يساعد اسرته فى الانفاق ، اكد اصدقاءه اثناء شاب ذو خلاق وكان يعمل لمساعده اسرته فى الانفاق .كان قد تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط شخصين، بعقار بشارع قاصد فاروق، في منطقة العجمي البيطاش، دائرة قسم شرطة الدخيلة.

انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ، رفقة سيارة إسعاف، وتبين من الفحص والمعاينة، وجود جثة الحسين محمد حنفى،18 سنة، عامل، ومقيم شهر العسل البيطاش، وعمرو على حسن،25 سنة، سائق ومقيم بالعقار محل الواقعة، مصاب بكسور في انحاء متفرقة من جسده.

وبسؤال محمد أحمد محمد، نجار مسلح، شاهد رؤية، قرر أن المتوفى، كان بصحبة السائق المصاب، بالشقة سكنه، بالطابق الثاني بالعقار محل الواقعة، وعند مغادرتهما الشقة لتناول وجبة الغداء، وحال استدعاءهما المصعد، لاستقلاله، تحركت الكابينة بمجرد فتح الباب، ما أدى لسقوطهما ببئر الاسانسير ما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الثاني.

جرى نقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.