الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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محتجون يزعجون منام نتنياهو بالتظاهر ليلًا أمام منزله.. "صفقة مع حماس الآن"

يطالب المتظاهرون
يطالب المتظاهرون نتنياهو بصفقة مع حماس لإطلاق سراح الأسرى

تجمع المئات من الأشخاص ليلًا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين، مطالبين باتفاق للإفراج الفوري عن المحتجزين في غزة وعقد صفقة مع حماس.

 وعلى الرغم من إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة خلال هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر، لا تزال حماس تحتجز عددا كبيرا من المدنيين الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر، وذلك عندما شنت هجمات على جنوب دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقد تم الإفراج عنهم مقابل 240 أسيرًا فلسطينيًا. 

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وقال الجانب الحمساوي إنه لا ينوي إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين إلى أن تنهي إسرائيل حربها الدامية ضد غزة وتنسحب من القطاع، كما طالبت بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم نشطاء كبار. 

وقد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه المطالب، وفي حديثه إلى القادة اليهود الأمريكيين يوم الأحد، قال إنه يجب ممارسة الضغط على قطر التي لعبت دورًا رئيسيًا في التوسط لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى. 

وتواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وقالت إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار لمجلس الأمن الدولي يتعارض مع تلك الجهود.

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