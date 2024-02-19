الثلاثاء 20 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ علوم سياسية: قرار وقف إطلاق النار في غزة بيد بايدن وليس نتنياهو

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال عمار قناة أستاذ العلوم السياسية، إن الارتباك في المنظومة الدولية حاليا، جاء نتيجة جملة الأخطاء الاستراتيجية، التي ارتكبتها الولايات المتحدة خلال الثلاثة عقود الماضية، لافتا إلى أنه هناك معادلة جيوسياسية جديدة لها أثمان، لكن الولايات المتحدة اليوم، لا تريد التنحي عن الأحادية القطبية بالطريقة السلمية.

وأضاف «قناة» خلال حديثه عبر سكايب مع الإعلامية شيماء الكردي لمطروح للنقاش المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن كل الأزمات السياسية، تحاول الولايات المتحدة عسكرتها من جديد وذلك باللعب بعامل الوقت، مشيرا أن فقدان الرؤية الاستراتيجية لما بعد هذه الأزمات، هو ما يتيح للأطراف الأخرى، التحرك في المعادلات السياسية الإقليمية والدولية.

 

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وتابع، أنه فيما يتعلق بدوبة روسيا، فالوضع مستقر والحالة الانتخابية منتظمة، لافتا إلى أنه لا يمكننا مقارنة الحالة الإنتخابية في روسيا مع الولايات لعدة اعتبارات، أهمها مفهوم الثقافة السياسية، وعدم استقرار المنظومة الأمريكية، وعدم وجود خارطة طريق للتعامل مع الأزمات هو ما وضع الولايات في هذا المربع.

وأكمل: «روسيا لا توافق الولايات المتحدة في دعمها الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف غزة ، واليوم بات واضحا أن القرار النهائي لوقف إطلاق النار، لا يعود لنتنياهو، بل لبايدن».

 

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