هدنة من الأمطار بالإسكندرية.. وخروج المواطنين للاستمتاع بسطوع الشمس

تشهد محافظة الاسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، تحسن نسبى فى حالة الطقس، وعادت الشمس للسطوع مجددا، وتوافد المواطنين علي الكورنيش، وذلك بعد توقف الأمطار الغزيرة التي استمرت على مدار 4 أيام مع انخفاض في درجات الحرارة، بالتزامن مع نوة الشمس الصغرى.

خرج البعض لممارسة هواية صيد السنارة ،يأتى ذلك فيما عاود اللون الازرق الى بحر الإسكندرية مرة أخرى مع صفاء السماء و خلوها تماما من تجمعات السحب .

مع حالة التقلبات الجوية المستمرة على الإسكندرية، كثفت الأجهزة التنفيذية جهودها لتصريف مياه الأمطار، حيث وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف تواجد الأجهزة التنفيذية بمناطق تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التى تجمعت نتيجة أجواء الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية التى تتعرض لها المحافظة، وكذلك التعامل الفورى مع أى أحداث طارئة ناتجة عن ذلك.

وشدد محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، فى ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

كثفت شركة الصرف الصحى بالأسكندرية، جهودها لمواجهة التقلبات الجوية، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الطوارئ و الاستعداد بالشركة بالتزامن مع موعد النوات.

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، السيارات والبدلات إلى جانب أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات، كما تم وقف الإجازات وبدل الراحات، ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم علي مدار الساعة في مناطق عملهم للاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

كانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية،تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والظواهر الجويه المتوقعه علي كافة انحاء البلاد .

وقالت: يسود، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. .درجة الحرارة الإسكندرية 19- 11 درجة

وعن الظواهر الجوية توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.