اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال بغزة

كشف جيش الاحتلال أنه يواصل الاشتباك مع المقاومة الفلسطينية في جنوب ووسط قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

فيما تخوض المقاومة اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وشن الاحتلال غارة جوية في منطقة الصبرة وسط الاشتباكات العنيفة في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقيام طائرات إجلاء عسكرية إسرائيلية بالهبوط في غزة لنقل قتلى وجرحى من جيش الاحتلال في منطقة جحر الديك جنوب شرق المدينة.