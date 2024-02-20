اليوم.. المصري يسعي لتصحيح المسار أمام بلدية المحلة.. سيراميكا يخشى مفاجآت الجونة في الدوري

تقام اليوم الثلاثاء، 3 مواجهات مثيرة في ختام الجولة 13 للدوري الممتاز تبدأ في الرابعة عصراً بلقاء سيراميكا كليوباترا وضيفه الجونة باستاد المقاولون العرب ثم يلعب المصري البورسعيدي مع بلدية المحلة في السابعة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية كما يلتقي الداخلية ضيفه فاركو في نفس التوقيت باستاد السلام بالقاهرة.

سيراميكا بقيادة مدربه أيمن الرمادي يسعى لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة أمام الإسماعيلي ، ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 14 نقطة في مواجهة الجونة بقيادة المدرب علاء عبد العال الذي يملك نفس الرصيد في المركز العاشر.

ويطمع المصري بقيادة مدربه علي ماهر أمام بلدية المحلة في تصحيح مساره سريعاً بعد الخروج من كأس الرابطة والتعادل الأخير مع الجونة.

ويحتل المصري المركز السابع برصيد 17 نقطة ، ويغيب عن صفوف الفريق البورسعيدي مهاجمه الجديد صلاح محسن بسبب الطرد في لقاء الجونة.

ويحتل البلدية بقيادة مدربه أحمد عبد الرؤوف المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة ، ويسعى البلدية لمواصلة صحوته بعد الفوز الأخير على حساب فيوتشر بهدف نظيف.

ويأمل الداخلية بقيادة مدربه الجديد عمرو أبو الحسن تحسين موقفه حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط بينما يقبع فاركو في المركز الأخير برصيد 6 نقاط بقيادة مدربه أحمد خطاب.