بعد زيارة الخطيب التاريخية لـ القلعة البيضاء.. عودة الوئام والاحترام بين الأهلي والزمالك

شهدت أروقة نادي الزمالك زيارة تاريخية من جانب مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد غياب طويل وتوتر في العلاقات على مدار السنوات القليلة الماضية.

وفتح مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب صفحة جديدة في العلاقات مع مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب بعد زيارة شهدت أجواء ودية مميزة وتكريم خاص للراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي بدرع مميز باسمه.

وتتجه النية لعقد جلسة مفاوضات لحل أزمة غرامة محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق الأحمر الذي سبق له اللعب للزمالك ويستحق الفريق الأبيض مليوني دولار بجانب نسبة الفوائد البنكية منذ يونيو 2019.

ووجه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على دعوته الكريمة لزيارة ناديه معرباً عن سعادته بحسن الاستقبال والاستضافة، ولكن الزيارة تأجلت بسبب الظروف التي ألمت بالنادي ووفاة الوزير العامري فاروق رحمة الله عليه.

وأكد أن علاقة الأهلي بالزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، وأنها تظل راسخة وثابتة، ولن ينال منها الأفراد، حتى لو حدثت على فترات بعض الأمور غير المألوفة أحيانًا ونادرًا.

وأوضح الخطيب أن علاقة الأهلي بالزمالك متميزة منذ نشأة الناديين قبل أكثر من ١٠٠ سنة، وهي العلاقة التي تمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية.

وأشار إلى أن وجود مجلس الأهلي داخل الزمالك يمثل حلقة من الحلقات التي بدأتها الأجيال العظيمة التي سبقتنا من الناديين، وساهمت في بناء هذه العلاقة وحافظت عليها على مدار سنوات طويلة.

وأضاف الخطيب أن الأهلي والزمالك يمثلان عمودي الرياضة مع أشقائهما من الأندية، وأن التاريخ الرياضي شاهد على الكثير من المواقف التي جمعت الناديين في خدمة الرياضة المصرية على مر الأجيال.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك تنافس رياضي بين الأندية وهو حق مشروع لكل الأندية، ولكن المكسب الحقيقي يتمثل في البحث عن مصلحة مصر أولًا ونبذ التعصب والحفاظ على الروح الرياضية بين الجماهير. موجهًا الدعوة إلى جماهير الأهلي والزمالك وكل الجماهير المصرية والإعلام الرياضي أن تضع مصلحة مصر قبل كل شيء.

وأكد الخطيب أن مصر تخوض تحديات عديدة خلال الوقت الحالي، وهو ما يستوجب تكاتف كل الكيانات العريقة مثل الأهلي والزمالك وكذلك كل المؤسسات الوطنية سواء رياضية أو غير رياضية، في ظل الثقة الكبيرة في الدولة وقياداتها وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي..

وفي ختام كلمته جدد الخطيب الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك على الدعوة الكريمة والاستقبال الحافل، ووجه له الدعوة لزيارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، كما اختص بالشكر كافة وسائل الإعلام التي حضرت الزيارة.

من جانبه ، أكد حسين لبيب رئيس الزمالك أن زيارة مجلس الأهلي للقلعة البيضاء ترسي مبادئ الرياضة الحقيقية وخلق الروح الرياضية بدون تعصب.

وتابع :" كانت هناك فترة فيها صراعات، ولكن نادي الزمالك يرسي المنافسة الشريفة مع الأهلي وأتمنى أن تظل كذلك، ونتمنى عودة الروح الرياضية ونسيان الفترة السابقة.

وقال حسين لبيب :" الزمالك والأهلي هما قطبي الكرة المصرية والمنافسة بينهما شريفة وندافع عن حقوق نادينا بصورة إيجابية، ونرفض كلمة التحفيل ونترك للجماهير التشجيع بهدوء وأدب لأن الرياضة أخلاق".

وقال رئيس الزمالك:" نفتح صفحة جديدة مع الجميع سواء مع وسائل الإعلام أو أي جهة أخرى، ونريد تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك".

وتابع لبيب قائلاً:" علاقتنا مع كل الأندية وعلى رأسها الأهلي ستظل في حالة جيدة طالما كل مسؤول يدافع عن حقوق ناديه دون اتهامات لأي نادٍ أخر".

واختتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلاً:" أرحب بكل من تواجد من مسؤولي النادي الأهلي وكان ينقصنا تواجد العامري فاروق نائب رئيس الأهلي رحمة الله عليه".