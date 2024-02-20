عبد الجليل: الزمالك كان محظوظاً بمواجهة الإسماعيلي في هذا التوقيت

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الإسماعيلي لديه مجموعة شابة من العناصر المجتهدة، والزمالك كان محظوظًا بمواجهته في المباراة بعد فترة التوقف، مشيرا إلى أن إيهاب جلال قادر على صناعة توليفة جيدة ويستطيع التعامل مع اللاعبين الشباب واكتشاف الناشئين، وكان له نفس البصمة مع مصر المقاصة قبل عدة أعوام.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "إيهاب جلال لديه مشروع جيد وعلى جماهير الإسماعيلي أن تصبر هذا الموسم، بينما الزمالك لديه مجموعة لاعبين كبار وخبرات، وعبدالله السعيد يحتاج للاعبين تسانده وبلغة الكرة (تخدم عليه) من أجل تقديم افضل مستوى، وعبدالله فقد خطورته في اللقاء خصوصا بعدما عاد للعب في مركز الوسط المدافع".

وأضاف: "ناصر ماهر ظهر بشكل جيد عندما شارك في الشوط الثاني، وكان لابد من وجود الجزيري من البداية، لأن أوباما لا يستطيع أداء دور رأس الحربة، والزمالك سينافس بقوة على الكونفدرالية الإفريقية".

وأكمل: "جمهور الزمالك لا يجب أن ينتظر نفس مستوى عبدالله السعيد الذي كان عليه قبل خمس مواسم، هو يحتاج للاعبين تقوم بقطع الكرة وتمريرها له بشكل سريع".

وزاد: "الزمالك لن يستفيد من كثرة النجوم في الملعب، وريال مدريد سبق وجمع نجوم العالم ولم يحصد أي بطولة، وكذلك تم تكوين فريق الأحلام في الزمالك ولم يفز بأي لقب".