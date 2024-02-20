350 ألف مريض يترددون على مستشفيات معهد الأورام سنويًا

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن استقبال مستشفيات معهد الأورام ما يزيد عن 350 ألف مريض سنويًا.

جاء ذلك خلال افتتاح جناح جديد للعلاج الإشعاعي بقسم علاج الأورام بالأشعة والطب النووي بالمعهد القومي للأورام.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن معهد الأورام يشهد إجراء 12 ألف عملية جراحية سنويا، ويصل معدل تردد الحالات على العيادات وغرف العلاج الكيميائي والمعامل نحو 1400 مريض يوميًا.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن تكلفة علاج مريض الأورام تصل إلى 300 ألف جنيه في العام خاصة إذا تضمنت تكلفة العلاج الموجه والإشعاعي والعمليات الجراحية.

ونوه رئيس جامعة القاهرة أن معهد الأورام له دور قومي في علاج مرضى الأورام حيث يستوعب 25% من مجمل حالات الأورام على مستوى الجمهورية.

خطة تطوير معهد الأورام

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير معهد الأورام والمستشفيات التابعة له، لخدمة المرضى بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن خطة تطوير معهد الأورام تشمل: إعادة تأهيل وتطوير المعهد بالكامل، والانتهاء من المستشفى الجنوبي للمعهد القومي للأورام وتطويره ورفع الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 50 في المائة.

وتابع رئيس جامعة القاهرة أنها تشمل أيضًا تطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 بالشيخ زايد، بما يساهم في دعم الخدمة العلاجية لمرضى الأورام في مصر وتقليل قوائم انتظار المرضى.

وذكر رئيس جامعة القاهرة إن الجامعة لديها حاليا 25 مستشفى في مختلف التخصصات للكبار والأطفال، وتعالج الأمراض النادرة.

وألمح رئيس جامعة القاهرة إلى أن المعهد القومي للأورام بعد التوسع الكبير فيه مؤخرا أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية به وأصبح قصر عيني جديد، بفضل دعم الدولة والتبرعات التي يتم تلقيها عبر الحساب البنكي 777.

وحضر افتتاح جناح معهد الأورام كل من: الدكتور محمد عبد المعطي أبو سمرة عميد المعهد، ووكلاء المعهد ومدير المستشفى والدكتور مدحت السباعي، والدكتور إيهاب خليل رئيس قسم الأشعة العلاجية والطب النووي، وعدد من رؤساء الأقسام والأساتذة والأطباء بالمعهد.

وجاء افتتاح جناح العلاج الإشعاعي في إطار استراتيجية جامعة القاهرة الهادفة إلى تطوير منشآتها الطبية وزيادة السعة الاستيعابية لمستشفياتها، واستمرارًا لسلسة الإنجازات المُستمرة التي تُحققها في مشروع تطوير المستشفيات الجامعية كأحد المشروعات الكُبرى التي تنفذها وفقًا لأحدث الوسائل بهدف تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

